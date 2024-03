Cinco disparos e uma vida se foi - Arquivo

Publicado 05/03/2024 07:22 | Atualizado 05/03/2024 07:57

Itaperuna- Noite de segunda-feira (4): dois motociclistas em motos, uma vermelha e outra prata, foram vistos por testemunhas disparando armas de fogo contra um rapaz e fugindo em seguida por uma das muitas estradas vicinais em torno de Boa Ventura, 6º Distrito itaperunense.

O jovem foi atingido por cinco tiros, falecendo no local do crime. As investigações das polícias Civil e Militar começaram imediatamente em cima de algumas pistas e referências deixadas pelos homicidas considerados profissionais pelo modo de execução. Na 143ª DP, Itaperuna, os primeiros registros foram feitos.

