Publicado 04/03/2024 16:47

Itaperuna & Zona da Mata-MG- Os times feminino e masculino de voleibol do Poliesportivo, braço forte da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Itaperuna, local onde se concentram as diversas modalidades esportivas e recreativas da cidade, jogaram no domingo (3) no ginásio municipal de Pedra Dourada-MG, contra as respectivas equipes locais.

O time masculino de Itaperuna ganhou por 3 X 0, e o feminino por 3 X 1, depois de começar perdendo. Ambas as equipes são treinadas por Carlinhos Lemos. Uma revanche será marcada para breve em solo itaperunense.



NinoBellieny