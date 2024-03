Cocaína - Setor de Comunicação 29º BPM

Publicado 06/03/2024 17:03 | Atualizado 06/03/2024 17:08

Itaperuna- Os Falcões Azuis do 29º BPM estavam na Rua Amado Pereira de Cerqueira, no Bairro Horto Florestal, quando perceberam presença de um elemento e se aproximaram.

Na revista pessoal feita, nada de ilícito foi achado, mas uma olhada no entorno resultou em quatro pinotes de cocaína e a inesperada revelação do suspeito abordado: a droga pertencia a ele.

Na 143ª DP ele foi autuado por posse e uso de entorpecente e liberado em seguida.





EPISÓDIO II

Um elemento já conhecido pelas atividades com drogas, foi avistado portando uma sacola plástica usada em estabelecimentos comerciais adentrando um trecho de mato no Bairro São Mateus, retornando com as mãos vazias do local.

Foi o suficiente para que agentes do 29º BPM, fossem até o matagal e depois de uma varredura, acharam a sacola com 25 frascos de cheirinho da loló, (lança-perfume) 27 munições de arma de fogo, balança de precisão, material de embalagem, peneira, carregadores de celular, fones de rádio transmissor e um alicate.



Desta vez ninguém assumiu a propriedade do que foi apreendido pela PM, com a investigação de quem seria, ainda em andamento. O registro da história completa ficou na 143ª.



As duas ações do 29º BPM foram na terça-feira (5).

Material ilícito Setor de Comunicação 29º

NinoBellieny