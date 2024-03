Comunicação do HSJA - Fac-Símile

Comunicação do HSJAFac-Símile

Publicado 07/03/2024 12:33 | Atualizado 07/03/2024 14:12

Itaperuna- Péricles Ferreira Olivier de Paula, mineiro de Tombos, foi prefeito de Itaperuna por 3 oportunidades ( 1988/92, 1996/2000 e 2000/2004), e senador da República por um período, substituindo Francisco Dornelles, além de engenheiro e empresário de sucesso.

Péricles Olivier de Paula e o amigo Elias Meiber Arquivo NB

No início desta semana, passou mal e foi internado no HSJA-Hospital São José do Avaí, Itaperuna, causando apreensão nos familiares e amigos. O boletim emitido nesta quinta-feira (7) relata a situação atual.

BOLETIM MÉDICO

07 de Março de 2024

Hospital São José do Avaí



Paciente, Sr. Péricles Ferreira Olivier de Paula,

O Hospital São José do Avaí informa que o paciente acima mantém-se internado em regime de Terapia Intensiva neste Hospital, mostrando-se com boa evolução clínica em seu Pós-Operatório.



No momento, consciente, respirando espontaneamente, iniciado a alimentação oral e caminhando pelo setor.

Há a perspectiva de alta da UTI amanhã (08/03/2024).



Dr. Márcio Pereira da Silva Junior

CRM RJ 52659860

Médico Coordenador da UTI

- Observação: A divulgação deste boletim foi autorizada pelos

familiares do paciente.

Comunicação do HSJA Fac-Símile NinoBellieny