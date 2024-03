Rosas e sorrisos - Foto FEM

Publicado 09/03/2024 07:09

Itaperuna- O programa social Frigorífico Em Movimento-FEM, criado no periférico Bairro do Frigorífico, criado há um mês, comemorou na noite dessa sexta-feira (8), o Dia Internacional da Mulher, das 19 às 20 horas, com lanches, refrigerantes, 100 rosas vermelhas, e muita alegria.

O padrinho da entidade, vereador Gláuber Bastos, do Cidadania, comenta que por gerar e manter muitos empregos nos frigoríficos que dão nome ao lugar, o bairro mereça atividades recreativas, esportivas e sócio-culturais como as que o movimento oferece, sem finalidade de lucros.

Confraternização Foto FEM

De segunda à sexta-feira, às 19 horas estão disponíveis na casa que abriga o FEM, ao lado do campo de futebol do Frinense, aulas de alongamento e dança, com a professora Lisandra Silva.