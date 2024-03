Trecho da 10 de Maio, Centro - Foto Decom

Publicado 13/03/2024 08:02

Itaperuna- Em 2015, obra importante, principalmente para o entorno do HSJA-Hospital São José do Avaí, entre o Centro e o Bairro Vinhosa e iniciada por gestões anteriores, recomeçava e não se concluía devido à complexidade e gigantismo.

Em dezembro do ano passado, o esgotamento sanitário voltava a ocupar os planos da Prefeitura de forma real, ao inserir a rede coletora pelas ruas 10 de Maio, Satiro Garibaldi, Rui Barbosa Galdino Lessa; Francisco Salles Fiqueira; Lenira Tinoco Calheiros, e Travessa Áurea Bravo Lessa, "com tratamento de resíduos dentro das normas técnicas de cuidados com o meio ambiente", segundo o secretário municipal de Planejamento, Felipe Nogueira de Freitas.

Rua 10 de Maio, Centro Decom

A nova teia de captação de esgoto e águas pluviais, com estação de tratamento, e diâmetro de de 40 centímetros, ocupa mais de meio-quilômetro de extensão em uma das mais populosas concentrações urbanas de Itaperuna, o Bairro Vinhosa e a área do HSJA, tradicionalmente alagadas durante as chuvas de verão, com retenções volumosas e demoradas. Para os profissionais do hospital, um exercício de coragem e equilíbrio em pequenos barcos para chegar à ilha de concreto que se torna o local de trabalho.

A um custeio de 1.190.506,11 reais, a previsão de término é de agora em 2024, mas o aumento de extensão e uma casa de bombeamento das águas das chuvas por tubulação aérea para o Rio Muriaé, passou a ser mais uma prioridade dentro do cronograma, orçada pela Secretaria de Obras, projetada, formalizada e acompanhada pela Secretaria de Planejamento.

Para o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, "a obra é monumental e a realização de um projeto de suma importância para Itaperuna".



NinoBellieny

