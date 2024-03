Deolira e a longevidade de 119 anos - Foto Blog do Jorge Luiz

Publicado 12/03/2024 18:22 | Atualizado 12/03/2024 18:36

Itaperuna- Em 10 de março de 1905, nascia no município de Porciúncula, (conforme mostra o RG- Registro Geral) Deolira Glicéria Pedro da Silva. Exatos 119 anos depois, ela festejaria com a família e amigos no Bairro Frigorífico em Itaperuna, onde mora atualmente, no recente domingo (10),

O Guiness World Records Book registra Maria Branyas Morera, nascida em um 4 de março, há 116 anos, como a mulher mais idosa do mundo, recorde derrubado pela brasileira Deolira com os 116 anos comprovados em documentação brasileira oficial, mas que precisa ser homologado pela editoria do Guiness.

Deolira tem três filho ainda vivos, 40 bisnetos e 15 tataranetos, e perdeu a conta do número de netos.

Além da atenção e o carinho da família, ela recebe os cuidados do médico geriatra Juair de Abreu Pereira.



NinoBellieny com informações de Jorge Luiz