Da esquerda para a direita: Nel Medeiros, Altineu Cortes e Jair Bittencourt. - Foto/ Divulgação

Publicado 11/03/2024 12:21

Itaperuna- Nesse sábado (9) no Rio de Janeiro, o deputado federal Altineu Cortes, Partido Liberal, abonou a entrada do atual vice-prefeito de Itaperuna, Nel Medeiros, (ex-PP), no PL em ato presenciado pelo deputado estadual Jair Bittencourt também do PL.

Durante a assinatura, Nel confirmou a intenção de ser pré-candidato à prefeitura itaperunense, algo que já circulava há tempos, desde o rompimento dele com o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, em breve no União Brasil.

A expectativa agora gira em torno de quem estará na pré-candidatura a vice-prefeito (ou vice-prefeita), ao lado de Nel.

NinoBellieny