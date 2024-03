Arte chamada de malabares das ruas era praticada por Tiago - Arte- Blog do Adilson Ribeiro

Arte chamada de malabares das ruas era praticada por TiagoArte- Blog do Adilson Ribeiro

Publicado 12/03/2024 16:44

Itaperuna- Tiago Nolêto Suísso, ganhava a vida fazendo malabarismos com facões, tochas acesas e outros objetos, nos semáforos da cidade, com rara habilidade.

Na madrugada desta terça-feira (12), moradores da Rua João Emílio Boechat, no Bairro Vinhosa, ouviram sons de disparos de armas de fogo, chamando os agentes do 29º BPM e do 21º Grupamento do Corpo de Bombeiros que, foram ao local, mas já não havia mais vida no corpo do malabarista. O homicídio ficou registrado na 143ª DP, Itaperuna.

NinoBellieny