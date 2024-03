Chegando à 143ª DP Itaperuna - Foto AP

Publicado 12/03/2024 20:06 | Atualizado 12/03/2024 23:00

Itaperuna (De Primeira)- Ao final da tarde desta terça-feira (12) policiais do 29º BPM e da 143ª começaram a Operação Itaperuna Segura.

Com a conclusão da primeira etapa de uma paciente e silenciosa investigação, foram presos sete acusados de homicídios na cidade.

Ação Implacável

As prisões foram nos bairros Surubi e São Francisco. A Operação Itaperuna Segura continua, com episódios a qualquer dia e hora, liderada pelo delegado titular Eduardo Teixeira, da 143ª DP e o tenente-coronel Fabiano, novo comandante do 29º BPM, o Guardião do Noroeste.

