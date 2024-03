. - .

Itaperuna- Neste sábado (15), das 8 às 12 horas, o Instituto Mulheres que Contam realiza um encontro no Ginásio Poliesportivo em que, saúde, bem-estar e vida longa, serão os principais temas, desenvolvidos em atividades de capoeira, yoga, atendimento jurídico, dicas sobre Imposto de Renda, prevenção do câncer de mama e longevidade com qualidade.

As mães e responsáveis podem levar as crianças que vão ter um espaço para brincadeiras sob orientação profissional. O evento é gratuito.

NinoBellieny com informações de Flávia Pires