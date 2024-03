Muriaé-MG - .cidadesdomeubrasil

Muriaé-MG.cidadesdomeubrasil

Publicado 17/03/2024 18:10 | Atualizado 17/03/2024 18:13

Itaperuna & Zona da Mata Mineira- Quatro apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas no concurso 3047 da Lotofácil. Cada uma delas faturou um prêmio de 356.612,27 reais. Os números sorteados foram 01-02-04-07-08-09-10-11-14-15-17-18-21-24-25.

Um dos quatro ganhadores é de Muriaé-MG. Ele acertou as 15 dezenas e já resgatou a parte correspondente do prêmio corrido no último dia 7, e revelado neste sábado (16)

A aposta do tipo simples, foi feita na casa lotérica Armação da Sorte, na Avenida Constantino Pinto, no Centro.

NinoBellieny