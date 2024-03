Ilustração Literal - .

Publicado 19/03/2024 16:00 | Atualizado 19/03/2024 16:03

Itaperuna- A terça-feira (19) é feriado municipal em homenagem ao padroeiro da cidade, São José, mas a morte não se importa com datas, especiais ou não.

Na madrugada, o cadáver de um homem foi achado na Rua Albino Carpi, no Bairro Bom Pastor, sem identificação, somente de bermudas, com sinais de espancamento generalizado por todo o corpo, idade em torno dos 40 anos, e foi levado para o IML, Itaperuna, depois da confirmação obituária feita por uma enfermeira de plantão do Posto de Urgência Municipal que esteve no local.

Fato registrado na 143ª DP, com investigação iniciada.

NinoBellieny