Amanda da Aidê - Divulgação

Publicado 20/03/2024 12:19 | Atualizado 20/03/2024 12:21

Itaperuna- A vereadora Amanda Corrêa de Oliveira Braga, a Amanda da Aidê ( ex-PL), agora é do Partido Novo, ato sacramentado em uma solenidade informal no salão do Hotel Albinos, atrás do Terminal Rodoviário de Itaperuna.

Além da mudança partidária, Amanda foi lançada como pré-candidata à vice-prefeita do médico Bruno Sá Monteiro de Barros, o Dr. Bruno- ainda sem partido-, um movimento já esperado no tabuleiro político itaperunense.

NinoBellieny com informações de Flávia Pires