O vírus da gripeAgência Saúde

Publicado 21/03/2024 06:51 | Atualizado 21/03/2024 06:55

Itaperuna- A Secretaria Municipal de Saúde avisa que a Campanha de Vacinação contra a Influenza, (gripe), vai começar no próximo dia 25, e dá dicas importantes:



PODEM SE VACINAR



• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos



• Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos



• Trabalhadores da Saúde



• Gestantes



• Puérperas



• Professores dos ensinos básico e superior

• Povos indígenas



• Idosos com 60 anos ou mais



• Pessoas em situação de rua



• Profissionais das forças de segurança e de salvamento



• Profissionais das Forças Armadas



• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade)



• Pessoas com deficiência permanente



• Caminhoneiros



• Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso)



• Trabalhadores portuários



• Funcionários do sistema de privação de liberdade



• População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).



• Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.



INÍCIO DA CAMPANHA



25 de março



Horário: 8h às 15h



Locais: em todas as UBS (Unidade Básica de Saúde)



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS



- CPF



- Cartão de Vacinação



- Cartão Nacional

Este ano o Ministério da Saúde resolveu antecipar de abril e maio quando normalmente começa, para agora em março, por conta do aumento da circulação de vírus respiratórios no país.

