O manequim Print

Publicado 22/03/2024 21:02

Itaperuna- As previsões da Defesa Civil do Estado do Rio se confirmam também no Noroeste. Em Raposo, 7º Distrito itaperunense, com dois parques de águas minerais, o das Águas Soledade e o Fontanário Raposo, ao anoitecer desta sexta-feira (22) as águas de um valão que corta o Centro, transbordaram alagando a praça da Igreja Santo Antônio e ruas ao redor.

Moradores se assustaram quando um manequim de alguma loja de roupas do polo de confecções, passou boiando, (confira em vídeo AQUI ), além de automóveis, e diversos objetos.

A preocupação dos itaperunenses aumenta quando as informações sobre a intensidade das chuvas nas cabeceiras do Rio Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais, falam de um volume elevado, com possiblidades de atingir aos municípios ribeirinhos no lado fluminense, como Laje do Muriaé, Itaperuna, Italva e Cardoso Moreira, somando-se à chuva em cada um destas cidades, tradicionais em enchentes.

NinoBellieny