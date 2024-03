. - .

Publicado 21/03/2024 15:50

Itaperuna- A Defesa Civil de Itaperuna informa nesta quinta-feira (21) que, segundo o INMET-Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de chuvas densas no município que, podem chegar a 60 milímetros-hora, ou maior do que 100 milímetros-dia, com ventos de velocidades superiores a 100 quilômetros por hora, da meia-noite do dia 22, às 10 horas do dia 24.

Durante o período há também grandes riscos de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e transtornos no trânsito e no transporte rodoviário.



A Defesa Civil alerta para que todos os moradores das áreas de risco fiquem atentos às informações divulgadas, busquem um lugar seguro durante esse período e informem à Secretaria caso haja danos em imóveis e deslizamentos de encostas, pelo Whatsapp: 22-3824-6334.



O morador também pode se cadastrar por SMS pelo número 40199, colocando o CEP de Itaperuna: 28.300.000. Desta forma receberá alertas climáticos da área correspondente pela Defesa Civil Estadual.