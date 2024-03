. - .

Publicado 21/03/2024 22:23 | Atualizado 21/03/2024 22:24

Itaperuna- O prefeito Alfredão acaba de decretar nesta noite de quinta-feira (21), ponto facultativo para todos as repartições públicas do município, seguindo o decreto do governador do Rio, Cláudio Castro também emitido para todos os órgãos, repartições e autarquias do estado, por conta dos alertas meteorológicos com previsão de chuvas com grande intensidade.

Nos setores das área de Saúde, Defesa Civil e Segurança Pública, o funcionamento seguirá normalmente por serem de interesse coletivo e de máxima importância em casos de emergência. As aulas foram suspensas em todas as escolas do município.

O prefeito Alfredão convocou também o Gabinete de Crise, composto pelas secretarias municipais de Obras, Ação Social, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Procuradoria Geral, Defesa Civil e Segurança Pública.