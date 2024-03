Prefeito Alfredão e o secretário de Segurança, Proteção e Defesa Civil, tenente-coronel PM Luz - Foto Decom

Prefeito Alfredão e o secretário de Segurança, Proteção e Defesa Civil, tenente-coronel PM LuzFoto Decom

Publicado 23/03/2024 13:10 | Atualizado 23/03/2024 13:12

Itaperuna- A prefeitura emitiu neste sábado (23) um comunicado de alerta e relatório da situação no município.

Nota Oficial



A Secretaria Municipal de Segurança, Proteção e Defesa Civil informa que devido à quantidade de chuva que caiu nas últimas 12h horas - 90mm em Itaperuna, além das cabeceiras do Rio Muriaé, o nível do Rio atingiu sua cota de alerta na manhã deste sábado. Em sua última medição, às 09h15, o nível do Rio Muriaé chegou em 3,43m.



Orientamos a população ribeirinha que fique atenta às informações e notas da Defesa Civil nas redes sociais da Prefeitura para que tome as devidas medidas de prevenção.



A equipe da Defesa Civil, assim como o prefeito, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, e o secretário de Obras, Alexandre Pereira da Silva, estiveram, ontem à noite, no distrito de Raposo, após as fortes chuvas que alagaram várias ruas, para atender à população.



Informação sobre os trechos com interdição:



1) BR 101- Km 12: Interdição total na ponte do km 12. Alternativa para seguir sentido ES: ir pelo litoral, por Santa Clara (São Francisco do Itabapoana) até chegar em Presidente Kennedy-ES. Não se sabe as condições da via nesse local, não sendo indicado para veículos pesados. Impossível ir por Santo Eduardo, Bom Jesus do Itabapoana e Apiacá.



2) BR 356- km 56 e 67: Interdição total nesses pontos. Alternativa para o sentido Itaperuna - Campos: entrar no km 50 da BR 356, seguir para Pádua, São Fidélis e Campos.

Alternativa para o sentido Itaperuna-RJ: entrar no km 50 da BR 356, seguir para Pádua, São Fidélis e Friburgo. (não se sabe como estão as estradas pro lado da serra de Friburgo)



3) BR 356- km BR 356- km 102: Interdição parcial, com queda de árvore.



O Gabinete de Crise está de plantão para qualquer ocorrência durante esse período, onde a previsão indica chuva forte para toda nossa região.



Até o próximo domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia - INMET- há previsão de chuva forte no município.



Durante esse período, também há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no trânsito e transporte rodoviário.



A Defesa Civil alerta ainda para que todos os moradores das áreas de risco fiquem atentos às informações divulgadas, busquem um lugar seguro durante esse período e informem à Secretaria caso haja danos em imóveis e deslizamentos de encostas, pelo whatsapp número (22)3824-6334.



O morador também pode se cadastrar através do SMS pelo número 40199, colocando o CEP da cidade. Dessa forma receberá alertas climáticos da sua área pela Defesa Civil Estadual.



Cotas do Rio Muriaé em Itaperuna

Cota de atenção: 2,90m

Cota de alerta: 3,40m

Cota de inundação:4,00m