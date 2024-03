Resultado da colisão causada - Foto Popular

Publicado 31/03/2024 07:56 | Atualizado 31/03/2024 08:00

Sul Capixaba- Cachoeiro do Itapemirim. maior cidade da Região Sul do Espírito Santo, tem 185.784 habitantes, dentre eles um cidadão que, aguardava atendimento em uma clínica psiquiátrica, e fugiu em grande estilo cinematográfico.

Na fuga, encontrou estacionado um caminhão com a chave na ignição, em frente à uma loja de material de construção, e sem ter CNH-Carteira Nacional de Habilitação ou nenhuma noção de direção, entrou, ligou, acelerou, causando poucos minutos depois em uma rua paralela à da loja, colisão com um automóvel, sem ferimentos graves para ninguém, mas com prejuízos para ambos os veículos.

Mesmo sendo ordenado pelo motorista do caminhão para parar, o paciente dizia que era dono do veículo que, sabia dirigir, e continuou até bater. O comentário de uma testemunha do caso antes mesmo de saber ao certo o que era, foi premonitório: "Só tem louco no trânsito de Cachoeiro".

Ele foi reconduzido ao Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos, Rua Leopoldino Smazarro nº 7. Bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, sendo medicado, sem direito a ter chaves de carros ou caminhões por perto, e está em observação médica.

A fuga e o acidente ocorreram na manhã de quinta-feira (28).

