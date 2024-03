José Ricardo faz lembrar trecho de canção: "Prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão". - Foto-Redes Sociais

José Ricardo faz lembrar trecho de canção: "Prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão".Foto-Redes Sociais

Publicado 27/03/2024 08:04 | Atualizado 27/03/2024 08:18

Sul Capixaba- A tempestade do último final de semana, (24, 23 e 22), continua contabilizando mortes e prejuízos, como a de José Ricardo de Oliveira que, aos 64 anos, sofreu um enfarto depois de salvar a própria tia da correnteza, dentro de casa e morreu.

Boa parte das residências do município de Apiacá- ES, - com extensão territorial de 193,984 km², localizada na Região Sul Capixaba, próximo à divisa com o estado do Rio, e distante 211 quilômetros da capital Vitória- foi tomadas pelas águas da longa chuva, tornando as ruas verdadeiros rios, arrastando objetos, roupas, móveis, panelas, e gente.

Duas pessoas estão na lista dos falecidos da cidade até agora, dentre elas, José Ricardo que, deu a vida pela tia, em um ato de heroico desapego.

Até a manhã desta quarta-feira (27), 20 pessoas morreram no Espírito Santo, sete estão desaparecidas, e só em Apiacá, são quatro mil desabrigados, mais da metade da população de 7.223, segundo o último censo do IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2022.



NinoBellieny com informações de Ana Carolini Mota/ TV Vitória-Record e Folha Vitória