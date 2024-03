No auge da enchente - APX

Publicado 28/03/2024 14:32 | Atualizado 28/03/2024 14:41

Região Sul Capixaba- As chuvas que arrasaram o Sul do Espírito Santo, já passaram, mas o rastro ficou. A limpeza das cidades feita por moradores e voluntários do país inteiro, necessita de colaborações.

As cidades de Vargem Alta, Mimoso do Sul, Guaçuí, Bom Jesus do Norte e Apiacá foram os principais alvos da tormenta.

Elas precisam de produtos de higiene, roupas, cestas básicas, e itens de limpeza. Mimoso do Sul, com 24.475 habitantes, a 108 km de distância de Itaperuna, é o que tem maior necessidade de ajuda.



Mimoso do Sul-ES no auge da enchente APX



QUER AJUDAR?



A lista inclui enxadas, pás, vassouras, ancinhos, luvas, carrinhos de mão e rodos. Clubes de serviço e empresas itaperunenses estão organizando doações e já enviaram alimentos e materiais de primeira necessidade para os mimosenses.

As doações podem ser feitas nas prefeituras das cidades atingidas, ou nos pontos de recepção coordenados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, em Vitória, capital do estado, no Quartel do Comando Geral da corporação, Rua Tenente Mário Francisco de Brito, nº 100, Enseada do Suá, e em Cachoeiro de Itapemirim, no 3º Batalhão, Avenida Mardegan, 790, Bairro Marbrasa.



As entregas devem ser feitas das 9 às 17 horas.

NinoBellieny