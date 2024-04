DNA- Ácido desoxirribonucleico, ó código implacável - Life Science

Publicado 01/04/2024 08:03

Itaperuna- A moça tem 29 anos, é de Itaperuna, mas não faz muito tempo, resolveu morar com o pai em Campos dos Goytacazes e a segunda esposa deste. Tudo parecia ir bem, ela começou a namorar, ficou grávida, porém o namorado fez as contas e elas não batiam, não se encaixavam com o tempo de namoro dos dois.

Nasce uma criança, é feito o exame de DNA, e a desconfiança do namorado se confirma: ele não era o pai. Depois de muita conversa, a agora mãe, paciente de um CRAS-Centro de Atendimento Psicossocial, se recordou de que o pai biológico a fazia tomar remédios controlados, ela ficava inerte, dormia e... o pai supostamente abusava sexualmente dela, além de a ameaçar de morte caso contasse para alguém.

A história retornou para Itaperuna onde está sendo investigada pelos inteligentes policiais civis da 143ª DP e vai ter uma solução em breve.

NinoBellieny com iniciais de Jorge Luiz