Publicado 02/04/2024 13:09 | Atualizado 02/04/2024 13:11

Espírito Santo- Depois das recentes tempestades de efeitos devastadores no Sul Capixaba, o Inmet- Instituto Nacional de Metereologia, alertou a 21 municípios da Região Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (2), com validade até quarta-feira (3) ao meio-dia.



O alerta amarelo indica perigo potencial de chuvas , de 20, 30, e de até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 km a 60 km por hora.



MUNICÍPIOS CAPIXABAS NA LISTA DE ALERTA



1- Água Doce do Norte

2- Águia Branca

3- Alto Rio Novo

4- Barra de São Francisco

5- Boa Esperança

6- Conceição da Barra

7- Ecoporanga

8- Jaguaré

9- Mantenópolis

10- Montanha

11- Mucurici

12- Nova Venécia

13- Pancas

14- Pedro Canário

15- Pinheiros

16- Ponto Belo

17- São Gabriel da Palha

18- São Mateus

19- Sooretama

20- Vila Pavão

21- Vila Valério

