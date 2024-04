Como funciona um hidrômetro - ,

Como funciona um hidrômetro,

Publicado 04/04/2024 08:24 | Atualizado 04/04/2024 08:27

Itaperuna- Morador do Bairro São Francisco, Rua Irineu da Silva Bastos, esteve nessa quarta-feira (4) na 143ª DP e registrou o sumiço do hidrômetro da casa dele.

Neste ano de 2024, já foram furtados sete destes aparelhos usados para medir o consumo de água em residências, empresas e outros estabelecimentos.

Investigadores da 143ª DP e do Setor de Inteligência do 29º BPM estão focados no levantamento de possíveis quadrilhas especializadas.



NinoBellieny