Publicado 08/04/2024 15:58

Itaperuna- Três jovens empreendedores do tráfico estavam de olho no mercado de entorpecentes do Bairro Aeroporto, mas esbarraram no inimigo público nº 1 deste tipo de empreendimento: o 29º BPM.

Os integrantes do batalhão ao passarem pela Rua Castelo Branco, perceberam os três indivíduos, um de 21 anos de idade e os outros, de 23, tentando estabelecer a venda de maconha e cocaína na área.

O trio resolveu oferecer dinheiro à guarnição durante abordagem recebida, o que resultou na imediata prisão em flagrante por tentativa de suborno.

Os suspeitos propuseram três mil reais, aumentando a oferta para cinco também semanais, se tivessem liberdade no comércio ilegal de entorpecentes, sugerindo que, se houvesse represália policial, homicídios e assaltos aconteceriam no bairro, sendo todo o diálogo gravada pelas câmeras corporais dos PMs.

As reações à voz de prisão foram a de tentar fugir; uma passiva e outra, a de querer passar o celular para uma pessoa próxima ao local.

Autuados por corrupção ativa, e associação criminosa, os três foram anotados na 143 DP/Itaperuna, no sábado (6), e levados para Campos dos Goytacazes, apresentados em audiência custodial e ouvidos pela Justiça Criminal.

NinoBellieny