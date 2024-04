Time do Kadu se reúne na Vinhosa - Foto Bruno Dortas

Time do Kadu se reúne na VinhosaFoto Bruno Dortas

Publicado 11/04/2024 17:20

Itaperuna- A noite de quarta-feira (10) foi a escolhida pelo presidente do Republicanos e pré-candidato a prefeito de Itaperuna, Kadu Noavaes na casa dele no Bairro Vinhosa para reunir-se com 70 prés-candidatos a vereador.

Dentre os nominados, gente conhecida no meio, de ex-secretários municipais a ex-vereadores, como Miguel Gomes, Léo Farma, Tatu Mantovani, Roninho de Venânci, Felipe Caetano, Wellinton do Frango, Josias Romualdo, Ramon do Laboratório, Jeane Hespanhol e Waldriano Terra.

NinoBellieny