Publicado 12/04/2024 10:12 | Atualizado 12/04/2024 10:17

Região Noroeste- Oportunidade para profissionais com níveis superior, médio e fundamental, de trabalharem no SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência: o CONSPNOR-Consórcio Público Multifinalitário do Noroeste, está com inscrições abertas até o dia 17 de abril para processo Seletivo.





A idade mínima é a de 18 anos, além de comprovação do nível escolar, e outras exigências a serem conferidas no Edital



As vagas são para médico socorrista; médico regulador (dia e noite); farmacêutico; enfermeiro socorrista; técnico de enfermagem; condutor socorrista; telefonista auxiliar de regulação médica (dia e noite); operador de frota (dia e noite); almoxarife; assistente de TI; supervisor de base; auxiliar de serviços gerais; agente administrativo e motorista. Os salários variam de 1.414,12 a 10 mil reais. Inscrições: clique São 201 vagas a serem preenchidas paulatinamente, e 597 para a reserva. Os candidatos que passarem, serão convocados por ordem de classificação, e deverão trabalhar nas cidades de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, São José de Ubá, Santo Antônio de Pádua, e Varre-Sai, na Região Noroeste, e em Cardoso Moreira, Norte.A idade mínima é a de 18 anos, além de comprovação do nível escolar, e outras exigências a serem conferidas noAs vagas são para médico socorrista; médico regulador (dia e noite); farmacêutico; enfermeiro socorrista; técnico de enfermagem; condutor socorrista; telefonista auxiliar de regulação médica (dia e noite); operador de frota (dia e noite); almoxarife; assistente de TI; supervisor de base; auxiliar de serviços gerais; agente administrativo e motorista. Os salários variam de 1.414,12 a 10 mil reais. Inscrições: clique AQUI

