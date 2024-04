Ilustrativa - Foto Revista A Lavoura

Publicado 12/04/2024 08:06 | Atualizado 12/04/2024 08:12

Itaperuna- Em um cenário político fervente como as costumeiras altas temperaturas da cidade, às 10 horas da manhã desta sexta-feira (12), o Governo do Estado do Rio inaugura no Mercado do Produtor, na BR-356, Saída Norte, o Laboratório de Solo e Análise Foliar.

Estão sendo aguardados o governador Cláudio Castro, e o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Flávio Ferreira.

Prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, deputado federal Murillo Gouveia, deputado estadual Jair Bittencourt,( que lançou a pedra fundamental do laboratório em 25/3/22), prefeitos e vereadores das regiões Norte/Noroeste, são os anfitriões.



