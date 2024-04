Viatura do 29º BPM - Jorge Luiz

Publicado 18/04/2024 17:01

Itaperuna- Disparos de arma de fogo na cabeça, tiraram a vida do cidadão Lucas de Paula, de 31 anos de idade, na noite de quarta-feira (17), no Bairro Carulas, no Morro dos Cachorros, perto do Beco Luís Carlos Reis.

Com o cenário e perímetro do homicídio já periciado, ainda não há nomes dos supostos assassinos, com o caso sendo registrado na 143ª DP/ Itaperuna.



NinoBellieny