Alfredão, Nogueira e equipeAPX

Publicado 17/04/2024 20:13 | Atualizado 17/04/2024 21:50

Itaperuna- Na manhã de segunda-feira (17), o prefeito Alfredão, cumpriu a rotina de estar à cada dia com as diversas equipes de governo, e visitou a Secretaria de Planejamento, sendo recebido pelo titular da pasta, Felipão Nogueira de Freitas e o time de especialistas da casa.



Na conversa do prefeito com o secretário, ambos focaram em assuntos como a criação de projetos e o sucesso de programas em andamento, como o de incentivos para a construção de habitações, além estímulos para crescimento econômico/social dos distritos e da zona urbana.

Nogueira e Alfredo trocam ideias APX

Um dos exemplos bem-sucedidos é, como diz o secretário Felipão, "a monumental Obra da Vinhosa, responsável pelo rápido escoamento dos acúmulos d'água causados pelas chuvas mais prolongadas".

Antes mesmo de concluída, a construção já mostra resultados positivos, confirma Nogueira.



O prefeito ficou satisfeito com a visita técnica feita à Secretaria de Planejamento, e expressou opiniões positivas sobre o minucioso trabalho do secretário e colaboradores, responsáveis por várias estratégias na elaboração e condução de projetos, inclusive e principalmente em parcerias bem-feitas com as outras pastas do Governo Municipal.

NinoBellieny