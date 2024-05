. - .

..

Publicado 07/05/2024 15:42 | Atualizado 07/05/2024 16:02

Uma câmera de vigilância do local foi periciada pelos policiais do 29º BPM, e cenas daquele momento ajudaram a identificar o possível homicida que, não cobrira o rosto, assim como não escondera o carro em que estava.

A investigação rápida e precisa dos PMs, facilitou a prisão do indivíduo pertencente à comunidade Tira Gosto, (a famosa TG), de Campos dos Goytacazes que, contou para a polícia o motivo do homicídio, a ser revelado no inquérito. A vítima foi alvo de 15 disparos de arma de fogo ainda não encontrada pelos policiais.

O suspeito está disponível para a PCERJ-Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na 143ª DP, comandada pelo delegado Eduardo Teixeira, com investigação ainda em curso, pois há um segundo suspeito, responsável pelo transporte.





NinoBellieny