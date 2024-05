Macaé, a Princesa do Atlântico - visitmacae

Macaé, a Princesa do Atlânticovisitmacae

Publicado 03/05/2024 14:08 | Atualizado 03/05/2024 14:24

Itaperuna- No dia 10 de maio próximo, data mais importante da história itaperunense, elevada há 135 anos para a categoria de cidade, sendo a primeira Câmara Municipal do país eleita com maioria republicana em um Brasil ainda imperial, o prefeito de Macaé e presidente estadual do Cidadania, Welberth Resende vai receber em sessão solene da Câmara de vereadores, o título de cidadão local, por indicação do vereador Glauber Bastos- PP.

O também ex-deputado estadual Welberth, recebeu agora em abril (27) o Prémio Prefeitura Empreendedora, do Sebrae-RJ, na modalidade compras governamentais. Em julho Macaé disputa a etapa nacional, em Brasilía-DF.



NinoBellieny