Publicado 02/05/2024 17:45 | Atualizado 02/05/2024 19:18

Itaperuna- Na quarta-feira (1) feriado nacional, aconteceu mais uma Cavalgada do Trabalhador, criada em 2005, pela então diretora de Cultura do município, Rosângela de Souza, (com o apoio de Sérgio Almeida e Rejane Travassos), e já consolidada como tradição local.

Os mais de 1.500 participantes se concentraram no pátio do Mercado do Produtor, e às 11 horas saíram pelas principais ruas da cidade, voltando ao ponto de partida às 13 horas.

A confraternização continuou com shows de Duda Rocha e Matheus Melo desde às 16 horas, se estendendo pela noite.

Estiveram na comitiva o narrador de rodeios e deputado federal Marco Brasil (PP), o deputado federal Murillo Gouveia (União), o deputado Jair Biitencourt ( PL), o prefeito de Itaperuna, Alfredão e diversos pré-candidatos a vereador.

