Itaperuna- A Ferj-Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro começou no recente sábado (27) um curso gratuito de arbitragem em parceria com a LID-Liga Itaperunense de Desportos.

A primeira aula, com 62 alunos inscritos, de ambos os sexos, foi nas dependências da Funita- Faculdade de Educação Física, no Poliesportivo. O curso vai durar 2 meses e meio, aos sábados em horário integral.

Na aula inaugural ministrada pelo professor Gilmar Farto, da Escola de Arbitragem da Ferj, compareceram o prefeito Alfredão, o presidente da LID e a diretora da Funita, Bruna Diniz.

O curso é totalmente gratuito e qualificará os participantes para ingressarem no ofício da arbitragem nas divisões inferiores das Ligas da região e aqueles que se destacarem poderão fazer parte dos quadrosdaFERJ.



