Início da cerimônia - NnBllny

Início da cerimôniaNnBllny

Publicado 25/04/2024 16:53 | Atualizado 25/04/2024 16:56

Itaperuna- Nesta quinta-feira às 14 horas, o 21º Grupamento de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro recebeu o novo comandante, o tenente-coronel Phillipe Wellington Souza de Oliveira em um rito de passagem no pátio da unidade, no Bairro Matadouro.

Comandante Phillip, Prefeito Alfredão e convidados NnBllny

Ao entregar o comando local, o tenente-coronel Gustavo Lestayo emocionou-se no discurso de despedida e partiu para comandar o 5º Grupamento BM em Campos dos Goytacazes.

Estiveram na solenidade, os prefeitos de Itaperuna, Aperibé e Varre-Sai, respectivamente Alfredão, Roninho Daibes e Silvestre Gorini, além do comandante do 29º BPM/Itaperuna, coronel Fabiano dos Santos, o sub-comandante, tenente-coronel Monteiro, (ambos promovidos no recente dia 21), e outras autoridades.

NinoBellieny