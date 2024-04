. - .

..

Publicado 23/04/2024 20:02 | Atualizado 23/04/2024 20:12

Itaperuna- Nesta quarta-feira (24) tem reunião do Conselho de Segurança Escolar, presidida pelo comandante do 29º BPM, tenente-coronel Fabiano Santos de Souza.

O encontro é com todos os diretores da Rede Municipal de Ensino de Itaperuna e vai ser às 9 horas na sede social do Lions Club, na Rua Silva Jardim, nº 1535, no Bairro Aeroporto.

NinoBellieny