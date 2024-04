Layout da reforma do Mirante do Cristo - APX

Layout da reforma do Mirante do Cristo

Publicado 29/04/2024 15:23 | Atualizado 29/04/2024 15:27

Itaperuna- Os municípios que compõem o Cidennf-Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do

Norte/Noroeste Fluminense, fórum mantido pelos ministérios do Turismo, e das Ciências, Tecnologia e Inovação, foram contemplados pela Câmara Técnica de Turismo, com uma verba de 15 milhões de reais.

Este valor será investido no Programa da Rota Turística Regional Caminhos do Açúcar, em 17 municípios das regiões Norte/Noroeste do estado do Rio: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Itaperuna, Macaé, Miracema, Porciúncula, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra e Varre-Sai.

A rota tem quase 400 quilômetros de rodovias, unindo os pontos turísticos, históricos e culturais das duas regiões.

O município de Itaperuna ganhou as reformas da Praça Nilo Peçanha, Mirante do Cristo Redentor, canteiro central da Avenida Cardoso Moreira, e verbas específicas para a Festa do Carro do Boi e Exposição de Antigomobilismo em Raposo, além da Exposição Agropecuária na sede.

Fruto de emendas impositivas e de bancada, a verba tornou-se possível pelas mãos do itaperunense e deputado federal, Murillo Gouveia-União Brasil.