Clássica foto de ombro policial e o produto ilegal recolhido - Setor de Comunicação do 39º BPM

Publicado 29/04/2024 10:35 | Atualizado 29/04/2024 10:36

Itaperuna- Um motoqueiro e uma outra pessoa na garupa da moto, estavam passando pela Rua Orlando Raeli, no Centro, pensando em como iriam consumir as seis pedras de crack e uma sacolinha de maconha que carregavam, quando deram de frente com uma patamo do 29º BPM.

Os divertidos planos imaginados esbarraram na abordagem que, resultou em uma ida até a 143ª DP/ Itaperuna, onde os dois ocupantes da moto foram enquadrados pelo uso compartilhado de drogas, (recolhidas pela Polícia Civil) sendo liberados de prisão, mas não de um processo judicial.

NinoBellieny