Publicado 30/04/2024 16:01

Itaperuna- A Prefeitura divulgou, nesta terça-feira (30), as datas de concessão e marcação do espaço público para estandes e barracas durante a Festa do 10 Maio, de 8 a 12 do mesmo mês, no Mercado do Produtor, BR 356, km 2, Saída Norte da cidade.



Durante os dias 02 e 03 de maio, interessados devem procurar a Secretaria de Agricultura, das 8 às 14 horas, com documentos pessoais e comprovante de residência.



Para mais informações basta procurar a Secretaria Municipal da Receita na Rua Izabel Vieira Martins, 131 - Bairro Cidade Nova - Itaperuna, de segunda à sexta, das 8 às 13 horas.

NinoBellieny