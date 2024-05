Fila na agência da Praça Nilo Peçanha - NinoBellieny

Publicado 06/05/2024 17:19 | Atualizado 06/05/2024 17:31

Itaperuna- Com o fechamento de agências por todo o país, (a mais recente foi em Bom Jesus do Itabapoana), as duas unidades itaperunenses ficaram sobrecarregadas, ainda mais com uma delas, a da Avenida Cardoso Moreira, em reformas.

Nesta segunda-feira, desde às 8 horas, clientes formavam uma extensa fila para serem atendidos na agência da Praça Nilo Peçanha, e nesta, lamentos e indignação dos que estavam há horas esperando.

Lei municipal em Itaperuna,( Nº 470/2009), determina que todo cliente deve ser atendido no tempo máximo de 20 minutos nos dias normais e de 30 minutos em vésperas de feriados ou depois destes quando prolongados, o que, pelo visto, não foi obedecido nesta manhã de segunda-feira.

Laje de Muriaé

O Itaú também parou com as atividades em Laje de Muriaé, no mês de fevereiro de 2022, depois de quase 50 anos no município, e atualmente os clientes se dividem pelas agências de Miracema e Itaperuna.

Com o crescimento dos serviços digitais, o fechamento de mais agências passa a ser uma rotina para os bancos, e um transtorno para os clientes, principalmente os aposentados e pensionistas.

