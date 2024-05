Bianca Marques - Foto DJBolaMix

Bianca MarquesFoto DJBolaMix

Publicado 09/05/2024 10:37 | Atualizado 09/05/2024 10:46

Itaperuna- Sábado tem mais Conexão Interior, quadro co-produzido e apresentado pela jornalista itaperunense, Bianca Marques, dentro do programa Balanço Geral da Record. Bianca estreou no sábado (4), já mostrando as festas, e todos os tipos de eventos na Região Noroeste e em outras do estado do Rio.

Da produção, faz parte o também itaperunense Vinícius Silva Souza, diretor da VSS Imagens, parceria surgida em 2009 nas extintas TV Itaperuna, e TVI. Dentre os entrevistados pela dupla, estão Leo Santana, Saulo (ex-Banda Eva), Xandy Harmonia, Maiara e Maraísa, Detonautas, além de Fernando e Sorocaba, mais Bruno e Marrone.

Bianca Marques .

NinoBellieny