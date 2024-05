. - .

Publicado 06/05/2024 19:50 | Atualizado 06/05/2024 23:40

Itaperuna- Empresário do ramo de lava-a-jato, Danilo Castro foi vítima de homicídio ao anoitecer desta segunda-feira (6) no seu próprio local de trabalho, na antiga Rua Porciúncula, atual Francisco Ventura Lopes, no Bairro Cidade Nova.

Danilo era um cidadão popular, pré-candidato a vereador pelo Novo, e o falecimento dele chocou aos amigos e colegas de partido. Não se acredita em morte por motivação política, mas mesmo assim é mais um detalhe a ser levado em conta pela equipe de investigadores da 143ª DP, liderada pelo delegado titular Eduardo Teixeira.

NinoBellieny