A mão que afaga é a mesma que apedreja. ( Trecho de poema de Augusto dos Anjos).

Publicado 07/05/2024 16:20 | Atualizado 07/05/2024 16:23

Itaperuna- A antiga expressão " jogou pedra na cruz " foi atualizada: um rapaz de 21 anos de idade, escondido em uma moita, atirou pedras no teto de uma viatura do 29º BPM que, passava pela esquina da Rua Dr. Everaldo Travassos com a Rua 6, Bairro Capelinha na segunda-feira (6).

Ao abandonar correndo o esconderijo, se revelou para os policiais militares que, o detiveram com facilidade, levando-o para 143ª DP, sendo enquadrado no crime de danos ao patrimônio público, e recolhido pela Polícia Civil, sem acesso à nenhuma pedra.

NinoBellieny