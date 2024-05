Andressa - Rede Social

Publicado 14/05/2024 15:17 | Atualizado 14/05/2024 15:21

Itaperuna- Vítima de um acidente de trânsito na quarta-feira passada (8) ao amanhecer do primeiro dia da Festa de Maio em Itaperuna, Andressa Rodrigues, de 29 anos, está internada em estado grave no HSJA-Hospital São José do Avaì.

Nesta terça-feira (14) a família pediu orações para que ela saia com saúde do CTI da unidade.

Pedido de orações por Andressa Arquivo Família

NinoBellieny