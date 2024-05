Momento da abordagem - Comunicação

Publicado 17/05/2024 12:29

Itaperuna- Agentes do IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lotados em Itaperuna, estavam fazendo uma pesquisa na Rua Inah Borges Junger, Bairro Jardim Valéria, em Bom Jesus do Itabapoana quando foram confundidos com bandidos.

Ao ser parada pelos pesquisadores para coleta de dados, uma moradora do bairro desconfiada de ser uma ação criminosa camuflada fez um alerta pelos grupos de WhatsApp, o que viralizou pela cidade.

Os pesquisadores começaram o trabalho durante o dia, como não encontravam a maioria dos cidadãos em suas residências, resolveram voltar à noite quando teoricamente os encontrariam, resultando no temor generalizado, pois não é usual as pesquisas noturnas, mas também não são ilegais.



Policiais da 2ª Companhia do 29º BPM/Itaperuna, responsáveis pela área de BJ do Itabapoana, foram informados, e chegaram rapidamente ao local, cumprindo a função de verificar a documentação do grupo. Como o carro estava caracterizado com a logo do instituto, os crachás e as carteiras funcionais oficiais em dia, os agentes do IBGE foram liberados depois de autuação, na recente noite de quarta-feira (15).



NinoBellieny