A procissão - Actur

Publicado 20/05/2024 09:57

Itaperuna- Raposo, 7º Distrito de Itaperuna, está preparada a 62ª Festa dos Carros de Boi, edição 2024. Considerado o maior evento de turismo religioso do interior do estado, é feito pela Associação Cultural e Turística de Raposo-ACTUR, em parceria com a Paróquia Santo Antônio.

A Festa dos Carros de Boi vai de 24 a 26 de maio. O tema deste ano é "Mãe, ensina teu povo a rezar!".



A procissão começa a partir das 12:30 horas do dia 27 de maio, percorre as ruas do distrito em direção à Igreja Matriz, e recebe milhares de visitantes de vários estados do Brasil.

