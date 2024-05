. - Decom

.Decom

Publicado 22/05/2024 20:06 | Atualizado 22/05/2024 20:09

Itaperuna- Começou na terça-feira (21) a vacinação contra a dengue no município, tendo como alvo as crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos de idade.

As vacinas estarão disponíveis nas 24 Unidades Básicas de Saúde-UBS, das 8 às 15 horas.

SAIBA ONDE VACINAR

Bairros e distritos

De segunda à sexta, das 8 às 15 horas, nas UBS: Aeroporto, Boa Fortuna, Boa Ventura, Centro/Vinhosa, Carulas, Cehab, Horto, Retiro do Muriaé, Raposo, São Francisco, São Matheus, Surubi e Comendador Venâncio

Às terças-feiras, das 8 às 15 horas: Aré, São Sebastião da Boa Vista, Córrego Seco, Córrego da Chica, Presidente Costa e Silva, Fiteiro, Frigorífico, Guaritá, Itajara, Nossa Senhora da Penha e Loteamento São Manuel. É imprescindível levar o CPF mais os cartões de Vacinação e Nacional de Saúde.



NinoBellieny