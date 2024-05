Os produtos e a grana - P5

Publicado 22/05/2024 19:32 | Atualizado 22/05/2024 19:33

Itaperuna- Com o cerco cada vez mais apertado da Operação Itaperuna Segura, parceria da Polícia Militar/29º BPM com a Polícia Civil/143ª DP, os empreendedores do tráfico estão se reinventando nas maneiras de estocar as cargas de drogas: são buracos na calçada, no matagal e em terrenos baldios.

Mesmo assim a casa cai, e desta vez foi no distrito itaperunense de Boa Ventura, quando os PMs estiveram na Rua José Maria dos Santos, munidos de um mandado de busca e apreensão. Perto de uma residência, em um terreno vazio, encontraram um recipiente de PVC (Policloreto de vinila), contendo 14 buchas mais 11 partes de maconha, 364 amarrados e 17 tubos com cocaína, além de 958 reais.



O material ficou guardado na 143ª DP, e a ocorrência registrada, na segunda-feira (22).





NinoBellieny