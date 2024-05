Viatura do 29 - .

Publicado 21/05/2024 13:58

Itaperuna- Raposo, uma das mais movimentadas localidades de Itaperuna, recebe turistas do Brasil e até do exterior pelas propriedades medicinais das águas minerais da única estância hidromineral do estado do Rio.

O distrito que tem características de cidade, foi palco nessa terça-feira (21), na Avenida Soledade, de um crime insólito: um sujeito atingiu uma mulher, possível companheira dele, com um aparelho celular durante uma briga. Ela desmaiou com o impacto na cabeça, e o sangue empapou os cabelos.

A vítima foi socorrida por uma ambulância e medicada no Posto de Urgência. Depois contou aos PMs ter recebido chutes, socos, puxões de cabelo e o golpe final do celular na testa. O agressor tentou uma outra versão, de que a mulher simplesmente debatia-se no chão, mas testemunhas não deixaram ele continuar com as desculpas, a história foi registrada na 143ª DP/Itaperuna com a Lei Maria da Penha aplicada, e o elemento permaneceu disponível para a Polícia Civil.